Wartique e Laursen trionfano in Gara 2 al Paul Ricard

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe manda in archivio il secondo round della sua trentesima edizione con altre due prove avvincenti e spettacolari sul circuito di Le Castellet. A conquistare Gara 2 sono John Wartique (FML – D2P) nel Trofeo Pirelli, con Ange Barde (SF Côte d’Azur – IB FAST) che completa il suo fine settimana perfetto con un’altra vittoria nella classe Am, e Johnny Laursen (Formula Racing) nella Coppa Shell con Peter Christensen (Formula Racing) primo nella classe Am.

Trofeo Pirelli. Partito dalla pole position, John Wartique resiste al tentativo di rimonta di Adrian Sutil (Gohm Motorsport) e ottiene il successo che lo rilancia anche in classifica generale. Dopo una prima fase di gara neutralizzata dall’ingresso della Safety Car, i due distanziano il resto del gruppo, ma l’ex pilota di Formula 1, vincitore ieri, non riesce a portare l’attacco decisivo e si deve accontentare della seconda piazza. La leader della classifica provvisoria Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) grazie a una strepitosa rimonta dall’ultimo posto di classe in griglia, raggiunge e supera in un avvincente testa a testa all’ultimo giro Luka Nurmi (Formula Racing) e conquista il terzo gradino del podio, riscattando così in parte un fine settimana sfortunato. Per la giovane francese anche la soddisfazione del giro veloce.

Evitato il contatto che, alla prima curva, toglie di scena Christian Brunsborg (Formula Racing) e Nicolò Rosi (Kessel Racing), costringendo ai box anche Arno Dahlmeyer (Scuderia Niki – Iron Lynx), Ange Barde riesce a trasformare la sua pole position nella seconda vittoria del fine settimana in Trofeo Pirelli Am. Per l’esperto pilota di casa un dominio completato anche con il miglior crono sul giro. Al secondo posto finale sale Nigel Schoonderwoerd (Scuderia FMA), che precede Hanno Laskowski (Riller & Schnauck), terzo, al suo primo podio nel Ferrari Challenge, e Marco Pulcini (Al Tayer Motors), quarto.