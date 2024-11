Svelato il calendario 2025 della serie UK

Ad aprire la settima edizione del campionato UK sarà il circuito di Navarra, nella Spagna settentrionale, dal 25 al 27 aprile. La serie regionale britannica non è nuova a lasciare l’isola, come ad esempio accaduto per la prima volta nel 2023 con la tappa finale in Belgio sul tracciato di Spa-Francorchamps in concomitanza con il Ferrari Challenge Europe.

Il rientro nel Regno Unito è in programma il 16 e 17 maggio a Oulton Park, quindi dopo un mese appuntamento a Brands Hatch dal 20 al 22 giugno. Nel mese di luglio, dal 26 al 27, quarto round a Donington Park e gran finale, dopo la pausa estiva, dal 5 al 7 settembre, in occasione dei Ferrari Racing Days, sul circuito di Silverstone che ospiterà l’ultimo appuntamento per la quarta volta nella storia della serie.