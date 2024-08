Prime vittorie per De Zille e Simmerson

Il tracciato di Brands Hatch, nella configurazione GP, ha ospitato la seconda prova del terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK e ha visto le prime affermazioni di Graham De Zille (Meridien Modena) nel Trofeo Pirelli e di Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) nella Coppa Shell.

Qualifiche. Graham De Zille nel Trofeo Pirelli ha sorpreso tutti staccando di mezzo secondo il gruppo sulla propria pista preferita, segnando il tempo 1’29’’454 che gli ha assicurato la partenza dalla prima casella della griglia di Gara 2. Paul Hogarth (Stratstone Manchester) con il crono 1’30’’795, segnato all'ultimo respiro, ha ottenuto ancora una volta la pole in Coppa Shell, questa volta scendendo in pista per soli due minuti.

Trofeo Pirelli. Alla partenza De Zille ha difeso tenacemente la prima posizione dagli attacchi di Carl Cavers (Graypaul Nottingham) e mentre il gruppo tornava verso Clearways, il vincitore di Gara 1, H. Sikkens (HR Owen), è finito nella ghiaia ed è precipitato in fondo al gruppo.

Il leader della serie, Andrew Morrow (Charles Hurst), è quindi partito all'inseguimento di Faisal Al Faisal (HR Owen), che ha difeso il terzo posto prima di arrendersi al sorpasso del nord-irlandese. Tra i due si è innescata una battaglia dalla quale è uscito vincitore Morrow. Nel frattempo, De Zille ha visto vanificare il vantaggio acquisito di 2,5 secondi dopo l’ingresso della Safety Car, chiamata per rimuovere una vettura della Coppa Shell finita in testacoda. A 12 minuti dalla fine, la corsa ha ripreso con Morrow che si è lanciato alla curva 1, tentando di aggirare Cavers all'esterno senza successo.

Faisal ha cercato di replicare la stessa mossa, ma Morrow ha mantenuto i nervi saldi e ha difeso ancora una volta il terzo posto.

Subito dopo, a causa di un contatto tra Robert Rees (Dick Lovett) e Sikkens, pagato da quest’ultimo con un drive-through, è entrata una seconda volta la Safety Car che ha compattato nuovamente il gruppo. Alla ripartenza Morrow ha approfittato della situazione e ha passato Cavers lanciandosi alla rincorsa di De Zille. Anche con il giro più veloce, Morrow non è riuscito nel suo intento e l'esperto De Zille ha potuto festeggiare la prima vittoria stagionale. Nel corso dell’ultimo giro Faisal nel tentativo di prendere l’ultimo gradino del podio a Cavers è finito in testacoda.

Coppa Shell. Paul Simmerson (Graypaul Birmingham), grazie ad un’ottima partenza è passato dalla quarta alla prima posizione nel giro iniziale, mettendosi di fronte ad Hogarth e a Paul Rogers (JCT600). Mentre i primi tre si davano battaglia, Stuart Marston (Maranello Sales) risaliva la classifica, passando da settimo a quarto avvicinandosi al trio in lotta per il podio.

Hogarth, in seconda posizione, ha iniziato a spingere per cercare la sesta vittoria consecutiva. Alle sue spalle, prima dell’ingresso della Safety Car per rimuovere la vettura di William Tewiah (Graypaul Birmingham), Marston ha superato Rogers.

Il riavvio è durato solo due minuti prima che venisse utilizzata una seconda Safety Car a 10 minuti dalla fine, questa volta a causa del testacoda di Robert Rees.

Mentre lottava per la prima posizione, Hogarth non si era accorto dell’attacco di Marston che con coraggio ha trovato lo spazio per andare a prendersi il secondo posto, lasciando l’ultimo gradino del podio al leader della classe, mentre Simmerson passava per primo sotto la bandiera a scacchi.

Classifica. Nel Trofeo Pirelli Morrow continua a guidare il campionato con 88 punti dopo la buona prestazione di questo fine settimana. Sikkens è ora ad un solo punto dal secondo posto di Cavers, rispettivamente con 72 e 71 punti. Nella Coppa Shell Hogarth è in testa alla classifica con 95 punti, Simmerson rimane secondo con 73, mentre Marston si insinua in terza posizione con 49.

Calendario. Il quarto appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK si svolgerà sul circuito del Gran Premio di Silverstone dall'1 al 3 settembre, nell'ambito del weekend dei Ferrari Racing Days che comprende anche i Programmi XX e F1 Clienti.