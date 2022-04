Per Engstler vittoria al debutto

Ottenere una vittoria al debutto non è da tutti. Ma è l’incredibile risultato ottenuto dal pilota tedesco Franz Engstler (Scuderia GT) che si è imposto a Portimao.

“Beh cosa posso dire, sono troppo felice! Era la mia prima gara nel Ferrari Challenge, dopotutto. E’ vero, ammetto di aver avuto anche un po’ di fortuna perché all’inizio della corsa le due auto davanti a me si sono scontrate e solo per un soffio non sono rimasto coinvolto nell’incidente. Dopo questo turbolento primo giro ho premuto sull’acceleratore e quando ho raggiunto la testa del gruppo sono riuscito a gestire al meglio la gara. Mi sento di ringraziare col cuore il mio team: il miglior team che si possa desiderare! Hanno fatto un lavoro straordinario e mi hanno consegnato una vettura perfetta. Sono davvero felice, grazie a tutti, è stato fantastico!”.