Paul Simmerson presenta il tracciato di Snetterton

Ad illustrare le caratteristiche del circuito di Snetterton, affrontato nella configurazione Snetterton 300 nel primo round del Ferrari Challenge UK, è Paul Simmerson (Graypaul Birmingham). Il pilota iscritto nella Coppa Shell racconta la sua interpretazione delle varie curve, come affrontarle, quali le migliori traiettorie da seguire e quali i punti di riferimento. Anche come dosare il piede sul freno per gestire l’uscita dalle curve più impegnative come la “Bomb hole” o la “Coram”, quest’ultima dove si cerca di mantenere la velocità più alta possibile prima di entrare sul rettilineo finale.