C’era molta emozione quando Dave Musial (Ferrari of Lake Forest) fece conoscere a suo figlio il Ferrari Challenge, alcuni anni fa. Da quella volta, Dave Jr. ha preso sul serio la sua partecipazione alla serie, vincendo la Coppa Shell nel 2021 e venendo promosso nel Trofeo Pirelli Am. In questa classe il giovane pilota americano ha l’opportunità di confrontarsi in pista con il padre nei fine settimana del Ferrari Challenge. In questa intervista abbiano raccolto le emozioni di Dave e Dave Jr.