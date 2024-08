A Laguna Seca a bordo della Ferrari 296 Challenge

I piloti e gli appassionati del Cavallino Rampante sono accorsi al WeatherTech Raceway Laguna Seca per assistere al secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America e per i Ferrari Racing Days. Siamo saliti a bordo della Ferrari 296 Challenge numero 15 di Dylan Medler (The Collection) che ci ha spiegato il tracciato californiano. Si parte con il rettilineo che va affrontato in sesta marcia per poi spostarsi sul lato destro per prendere un buon punto di frenata e affrontare la curva numero 2. Occorre fare attenzione alla curva 4, veloce e complicata per poi attaccare il rettilineo e la curva 5 con il punto di frenata subito dopo il ponte. La parte più interessante è il “cavatappi” dove “bisogna utilizzare tutto il cordolo per ottenere una frenata in linea retta”. Seguono altri tratti impegnativi ed è di estrema importanza uscire bene dalla curva 11 per arrivare veloci nel rettilineo finale.