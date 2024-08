Nuovo trionfo di Altoè e Hassid a Le Castellet

Coppa Shell. Fine settimana perfetto per Henry Hassid che conquista, con una prova sempre in testa, anche Gara 2. Partito dalla pole position, il francese difende la leadership dai tentativi di sorpasso di Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) nelle prime curve, per poi guadagnare progressivamente vantaggio e tagliare per primo il traguardo con il miglior tempo sul giro in 2’04”588. Dietro l’italiana, seconda come ieri, completa il podio Tibor Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa).

Nella Coppa Shell Am, Zois Skrimpias trasforma la prima posizione in griglia nel secondo successo del fine settimana, il sesto stagionale, difendendosi con successo dai tentativi di sorpasso del canadese Eric Cheung (Formula Racing). Terza piazza per Shintaru Akatsu (Ineco), al suo primo podio. Sfortunata la prova di Jan Sandmann (Kessel Racing), costretto al ritiro dopo aver fatto segnare il miglior crono di classe sul giro.