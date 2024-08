Morrow corona con il titolo un percorso brillante

Andrew Morrow ha festeggiato il titolo britannico del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli al termine di un’elettrizzante sfida, disputata nel continente europeo, sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps che ha ospitato a settembre l’ultimo round del 2023.

Grazie al secondo posto alla bandiera a scacchi, nella prova che ha concluso l’annata, Morrow ha conquistato il titolo britannico alla sua prima stagione completa nel monomarca del Cavallino Rampante. “Non poteva andare meglio di così – commentava al termine dell’evento andato in scena nello storico impianto che sorge nella foresta delle Ardenne il neocampione - perché prima del via dell’ultima gara, sinceramente, non sapevamo se il campionato fosse ancora alla nostra portata. Sono felicissimo di questo risultato”.



Per il giovane nordirlandese un successo nato un anno e mezzo fa quando, dopo aver preso la licenza da pilota, Morrow si è messo al volante della Ferrari 488 Challenge Evo nella serie britannica, ottenendo nel 2022 una vittoria in occasione della seconda prova disputata, sul circuito di Snetterton. Da allora il percorso è stato caratterizzato da una crescita costante in termini di prestazioni, che ha permesso al portacolori di Charles Hurst di salire tre volte sul gradino più alto del podio nelle gare del 2023, conquistando nel round inaugurale a Snetterton, il cosiddetto “Grand Chelem”, che equivale a ottenere nel corso di un singolo weekend, pole position, giro più veloce e vittoria, condotta in testa dalla prima all'ultima tornata. Un risultato di prestigio ottenuto sia in Gara 1 e in Gara 2.

Per Morrow si è trattato del miglior viatico di una stagione 2023 che l’ha visto salire sul podio ben 10 volte, terminando ogni gara nella top-3. “La Ferrari 488 Challenge Evo è una vettura fantastica e il Ferrari Challenge UK è una grande famiglia” dice Morrow, salutando la sua stagione trionfale.