Max vince Gara 1 a Okayama, Shirasaki si laurea campione

Trofeo Pirelli. Nel Trofeo Pirelli, Yuga Furutani (Ferrari Japan) si è dovuto ritirare al primo giro, nonostante fosse partito in pole position. Uchida, che in passato ha vinto due campionati, ha invece migliorato la sua posizione di partenza dal terzo posto e ha preso il comando. Dopo l’uscita della Safety Car e ripartenza della gara, Rin Arakawa (Auto Speciale), che si era qualificato al 2° posto, si portava all'inseguimento di Uchida. In una feroce battaglia durata fino all'ultimo giro, Uchida è emerso vittorioso e ha conquistato la sua settima vittoria stagionale.

Nel Trofeo Pirelli Am, quattro vetture si sono contese il successo. Akita (Cornes Nagoya), che aveva già conquistato il campionato di classe, si è assicurato la pole position. Tuttavia Max, che si era qualificato terzo, si è reso autore di una partenza fantastica e ha rapidamente conquistato la testa della corsa già al primo giro.

Coppa Shell. Durante il turno di qualificazione per la classe Coppa Shell, che contava cinque concorrenti, Shirasaki è emerso come il più veloce. Dopo aver vinto cinque delle otto gare disputate in questa stagione e presentandosi in testa al campionato, ha superato anche i piloti del Trofeo Pirelli Am, assicurandosi il quarto posto assoluto e la pole position per la sua classe. La seconda e la terza posizione sono state conquistate rispettivamente da Kazutaka Miura (Auto Cavallino) e Phil Kim (Nicole Competizione). Nella gara vera e propria, Shirasaki ha lasciato che i piloti del Trofeo Pirelli Am lo passassero, ma ha mantenuto un ritmo impressionante per conquistare il 4° posto assoluto e la vittoria di classe, assicurandosi il titolo di campione.

Nella Coppa Shell Am, Ryutaro Saito si è assicurato la sua prima pole position di classe durante le qualifiche, con Norikazu Shibata (Cornes Osaka) e il leader in classifica Masafumi Hiwatashi (European version) che seguivano rispettivamente in seconda e terza posizione. Tuttavia, Saito ha avuto un contrattempo nel giro iniziale e ha finito per retrocedere, permettendo a Hiwatashi di prendere il comando. Nonostante l’inconveniente Saito è riuscito a rimontare al nono giro, superando Hiwatashi a metà gara. Con un vantaggio sempre più ampio, si è assicurato la sua prima vittoria di classe.

Domenica le Ferrari 488 Challenge Evo torneranno in pista per le qualifiche, dalle 12.15 alle 12.45, mentre Gara 2 prenderà il via alle 15.20. Gli orari indicati sono quelli locali.