Ludwig e Kirchmayr primi al Nürburgring. Titoli per Hassid e Skrimpias

Trofeo Pirelli 488. Con il titolo della classe dedicata alla 488 Challenge Evo già assegnato a Le Castellet a Fabrizio Fontana (Formula Racing), assente in Germania, via libera per la prima affermazione stagionale di Tommy Lindrothdavanti a Qwin Wietlisbach (CDP – D&C Racing) e Friedrich Müller (Gohm Motorsport – Engstler).

Programma. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe torna in pista domani, domenica 8 settembre, all’interno dei Ferrari Racing Days in corso di svolgimento sul circuito del Nurburgring. La seconda giornata di gare si apre alle 9.20 con la Coppa Shell Am. Alle 12.30 semaforo verde per Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 15.20 per Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488. Le gare saranno trasmesse in diretta in streaming gratuito, con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale ufficiale YouTube Ferrari.