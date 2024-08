Il Ferrari Challenge North America saluta Austin

Trofeo Pirelli. Domenica Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) ha ottenuto la sua seconda vittoria nel campionato 2023 con un distacco minimo, battendo Jason McCarthy (Wide World Ferrari) per soli 0”008 secondi. In una gara caratterizzata da un'intensa lotta in ogni posizione, le penalità hanno finito per essere un fattore determinante per il risultato finale del podio. La più significativa è stata inflitta a Manny Franco (Ferrari of Lake Forest), passato per primo sotto la bandiera a scacchi, ma che ha poi visto aggiungere 10 secondi al proprio tempo: 5 a causa di un'infrazione nella procedura in griglia e altri 5 per un contatto.

Negli ultimi cinque minuti della gara una Safety-Car ha quindi riunito il gruppo dei primi. Alla ripartenza Franco ha iniziato a ricostruire il suo distacco, ma alle sue spalle l'intensità della gara ha raggiunto un nuovo livello, mentre i piloti si contendevano la posizione negli ultimi istanti. Alla fine, è stato Dylan Medler (The Collection) ad assicurarsi l’ultimo gradino del podio, nonostante un contatto all'ultimo giro con Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) che si è protratto anche oltre la bandiera a scacchi, costata a entrambi i piloti una penalità da scontare nel prossimo round. Nella classe Am, Brad Fauvre (Ferrari of San Francisco) ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione 2023, scalando la classifica. Fauvre ha preceduto Brian Cook (Ferrari of Seattle) di 1’8 secondi al traguardo. Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) ha conquistato il suo secondo podio del weekend, questa volta accontentandosi della terza posizione.

Coppa Shell. Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco) ha ripetuto la prestazione di sabato con una vittoria anche domenica, con un margine di 2’214 secondi sul secondo classificato Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo). Una full course yellow ha congelato la sfida nella Coppa Shell, ripresa a soli quattro minuti dalla fine, lasciando a Fauvre poco tempo per riprendere il proprio ritmo. Root ha comunque chiuso con un comodo vantaggio di due secondi sul terzo classificato, John Viskup (Boardwalk Ferrari), impegnato in una lotta serrata con Rey Acosta (The Collection). I due sono arrivati al traguardo con solo 0’8 secondi di distacco. È stata una giornata difficile per il leader del campionato Sureel Choksi (Ferrari of Denver), coinvolto in vari contatti e alla fine dovrà scontare una penalità nella prossima prova per responsabilità nell’aver causato un incidente. Questo campionato sarà sicuramente molto combattuto in questa stagione.

Nella categoria Coppa Shell Am, Dan Cornish (Ferrari of Austin) ha fatto due su due nella sua gara di casa. Il pilota di Austin non è stato in grado di ottenere un grande vantaggio tallonato da vicino da Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey), che ha ottenuto il suo primo podio nel Challenge. Darren Bernstein (Ferrari of Washington) ha ripetuto la prestazione di sabato con un altro terzo posto nella corsa di domenica.

Programma. Il Ferrari Challenge tornerà in azione a Road Atlanta con le sessioni di prova dal 17 al 18 maggio, seguite dal weekend ufficiale del 19-21 maggio.