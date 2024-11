Le voci del podio di Gara 1 a Silverstone

Andrew Morrow, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Sapevo che sarebbe stato un compito arduo. Per la gara di oggi e per quella di domani contavo molto sul fatto che accadesse qualcosa al mio avversario. Gilbert Yates ed io ci siamo staccati dal resto del gruppo, ma a partire dal quinto, sesto giro il mio avversario ha presto un leggero vantaggio. Verso la fine mi sono riportato sotto ma, sfortunatamente, all'ultima curva, prima della corsia dei box, sono finito con una ruota sulla ghiaia e ho perso la parte posteriore dell’auto. Ho avuto un momento di difficoltà, ho perso tempo e quando sono riuscito a riprendermi era già arrivata la bandiera a scacchi. Ma è stata una bella gara, e complimenti a Gilbert, che ha corso bene per tutto l’anno. La stagione è stata lunga, con entrambi gli impegni in Europa e con la serie UK. Il mio obiettivo era fare bene nella serie continentale”.

Pranav Vangala, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Una gara fantastica, un tracciato davvero incredibile che conosco bene, ma credo che anche molti altri lo conoscano bene. È un circuito che incute timore. Penso che la gara sia stata buona, ho sbagliato un cambio alla partenza e sono stato superato da Lucky Khera, ma poi l'ho inseguito e non so cosa sia successo, ma purtroppo si è dovuto ritirare, quindi mi dispiace per lui. Ma sono davvero felice di essere di nuovo sul podio. Una grande gara!”

Mike Dewhirst, vincitore Coppa Shell: “Sono riuscito a raddrizzare la giornata: dopo la pole position, la partenza della gara è stata disastrosa perché erroneamente, pensando di fare un giro extra prima del posizionamento in griglia, sono passato dalla corsia dei box e sono rimasto bloccato. Mi sono trovato ultimo e ci sono voluti parecchi giri prima di riportarmi nelle prime posizioni. E solo all’ultimo giro ho completato il sorpasso decisivo che mi ha permesso di raggiungere la vittoria. Sono assolutamente contento: proprio quello che mi serviva per mantenere ancora aperto il campionato”.