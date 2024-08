Le voci dei vincitori di Gara 2 a Sugo

Kazuyuki Yamaguchi e Yasutaka Shirasaki sono saliti sul gradino più alto del podio nell’ultima prova stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan a SUGO. Dopo i 30 minuti di gara, i vincitori delle classi hanno condiviso le loro riflessioni sui risultati ottenuti.

Yudai Uchida, vincitore del Trofeo Pirelli: “In gara ho spinto al massimo, ma mi sono dovuto fermare al 16esimo giro a causa di un problema tecnico. Sono comunque riuscito a portare a termine la corsa completando il 70% dei giri, e sono entusiasta di aver guadagnato il gradino più alto del podio. La stagione 2023 della classe Trofeo Pirelli è stata un successo: affrontare rivali come Imada e Oshima è stato stimolante. A quanto pare le altre classi si sono dovute calibrare in base al mio data logger e questo mi rende orgoglioso. Sono già pronto per la prossima stagione, non vedo l’ora di affrontare nuovi rivali e provare a diventare ancora campione della classe Trofeo Pirelli”.

Kazuyuki Yamaguchi, vincitore del Trofeo Pirelli Am: “Sono felice di aver portato a casa la vittoria. Ho avuto qualche difficoltà ad adattarmi a questo circuito, nuovo per me, ma alla fine ho ottenuto la mia seconda vittoria stagionale. Il mio coach ha studiato per me una tattica aggressiva ma valida: non spingere troppo nella prima metà della gara, restando tra i primi del gruppo fino al giro di boa, attendendo pazientemente prima di attaccare. Sono felice di averla rispettata: non c'è sensazione migliore del vincere all’ultimo. Ho già iniziato a pianificare il prossimo anno, non vedo l'ora che arrivi la prossima gara”.

Yasutaka Shirasaki, vincitore della Coppa Shell: “Sono felicissimo, è stata la mia prima vittoria con pole position. Gran parte di questo successo lo devo al mio team e ai meccanici. Ma anche al mio coach che mi ha fornito informazioni essenziali quando ero agli inizi, a giugno. Mi sono impegnato al massimo per superare le sue aspettative, sottraendo tempo alla mia frenetica vita lavorativa per allenarmi costantemente anche con i kart. Non vedo l'ora di competere nuovamente per il campionato l'anno prossimo”.

Masato Yoneoka, vincitore della Coppa Shell Am: “Sono assolutamente entusiasta di essere stato incoronato campione dopo un viaggio fantastico, dall'iniziale apprensione per la nuova vettura, tutta da conoscere, fino al trionfo sul gradino più alto del podio. Grazie al duro lavoro e alla dedizione, sono riuscito a ottenere questo incredibile riconoscimento nella stagione del debutto. Non potrei essere più felice di così!”.