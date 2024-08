Le voci dei vincitori di Gara 1 al Mugello

Prime gare stagionali sul circuito toscano del Mugello, con conferme e nuovi protagonisti. A conquistare le vittorie in Gara 1 sono Franz Engstler (Ghom Motorsport - Engstler) nel Trofeo Pirelli, Claus Zibrandtsen (Formula Racing) nel Trofeo Pirelli Am, Tibor Valint (Scuderia Praha – Rossocorsa) in Coppa Shell, Andrea König (Gohm Motorsport - Haupt Racing Team e Fabrizio Fontana (Formula Racing) nella classe 488. Abbiamo sentito le loro prime sensazioni dopo il podio.

“Devo ringraziare prima di tutto il mio team, che ha fatto un grande lavoro”, dice un soddisfatto Engstler, che sottolinea come la nuova Ferrari 296 Challenge sia “un’ottima vettura”. Anche Zibdrandtsen sottolinea come sia “più veloce rispetto alla precedente”. Grande gioia per Tibor Valint, al rientro dopo 14 anni di assenza dal Ferrari Challenge. Ritorna dopo un anno di lontananza Andrea König che ringrazia il team per “l’ottimo lavoro che mi ha permesso di essere molto veloce”. Quasi incredulo Fabrizio Fontana al suo debutto nel monomarca del Cavallino Rampante.