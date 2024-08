Le voci dei vincitori di Gara 1 a Oulton Park

Pranav Vangala, secondo classificato Trofeo Pirelli: “È una sensazione fantastica, sono molto contento. Gilbert Yates è stato sfortunato con la sua auto e questo mi ha dato la possibilità di guadagnare una posizione. Ajay Litt, che era alle mie spalle ha provato a mettermi pressione ma ho mantenuto il mio ritmo. Non ho commesso errori e questo credo sia il segreto. Quindi la mia preoccupazione era di mantenere la concentrazione e gestire la vettura fino al traguardo".

Ajay Litt, terzo classificato Trofeo Pirelli: “La mia prima gara è andata meglio di quanto mi aspettassi. Una volta sceso in pista, ho trovato il mio ritmo e mi sono lasciato andare. Mi sono sentito a mio agio e mi sono davvero divertito. Non vedo l'ora che arrivi la prossima corsa. Spero di ottenere di più, di salire nuovamente sul podio, magari al secondo posto. Vedremo cosa riusciremo a fare”.

Robert Rees, vincitore della Coppa Shell: “È stata una gara impegnativa e il fatto di trovarmi in mezzo a due vetture del Trofeo Pirelli mi ha aiutato ad aumentare il distacco sui miei avversari di classe. Ho cercato di andare il più veloce possibile per non perdere il vantaggio ed evitare pericoli. Così sono riuscito ad ottenere una nuova vittoria. E per questo devo ringraziare una persona in particolare, James, che questa mattina mi ha motivato e spronato”.