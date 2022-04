Le voci dal podio di Trofeo Pirelli AM

Ad accompagnare l’esperto Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST) sul podio della prima gara del Trofeo Pirelli AM sono Marco Pulcini (Al Tayer Racing) e Christian Brunsborg (Formula Racing). Ecco come raccontano la gara.

Marco Pulcini: “Sono indubbiamente molto contento. Abbiamo dimostrato un ottimo passo in qualifica, considerando le sfortune dello scorso anno sono estremamente contento di come sia andata la mia prima lotta in pista e di aver ottenuto un secondo posto. Devo ringraziare il mio vecchio team, Pellin Racing, perché di fatto mi hanno “cresciuto loro”, e ovviamente AF Corse”.



Christian Brunsborg: “E’ stata una buona gara, non è il risultato che speravo però d’altra parte in pista si è scatenata una vera battaglia. In particolare, con Pulcini è stata una sfida entusiasmante, mi dispiace di aver raggiunto solo il terzo posto. Il circuito è fantastico, già lo conoscevo ed è uno dei miei tre preferiti in Europa”.