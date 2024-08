Le voci dal podio di Gara 2 di Coppa Shell ad Estoril

Nella seconda giornata ad Esotirl, Axel Sartingen concede il bis nella Coppa Shell. Tra gli Am, la vittoria viene assegnata a Henrik Kamstrup dopo la penalizzazione a Kirk Baerwaldt che aveva tagliato il traguardo per primo.

Axel Sartingen, vincitore Coppa Shell: “Seconda gara ad Estoril e seconda vittoria: sono molto felice. Mi piace questo tracciato, come già detto ieri. Oggi le condizioni erano diverse e più difficili, a causa del vento che muoveva in continuazione la vettura. Questo non mi ha impedito di tenere un buon ritmo e ho concluso al primo posto. Il risultato è molto importante per la classifica in ottica campionato. È stato un grande evento, complimenti a Ferrari. Arrivederci Estoril”.