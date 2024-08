Le voci dal podio di Gara 2 del Trofeo Pirelli a Spielberg

Bence Valint, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Provo sensazioni contrastanti: sono contento per il risultato ma, dall’altro lato, sono un po’ dispiaciuto per l’azione avvenuta alla prima curva che penso debba essere chiarita. Posso però affermare che sono molto soddisfatto di essere tornato a correre, di questo podio e dell’ottimo lavoro che ha svolto il team”.

Adrian Sutil, terzo classificato Trofeo Pirelli: “E’ stata una gara emozionante. Sono partito in seconda posizione ma la prima curva è stata insidiosa con diversi sorpassi e mi sono ritrovato in quarta posizione, costretto a lottare per raggiungere almeno il podio. Sono riuscito ad arrivare ad occupare il terzo posto e da quel momento ho dovuto spingere parecchio per mantenere la posizione perché alle mie spalle la pressione era davvero elevata. Allo stesso modo ho provato a spingere per raggiungere il secondo posto ma non ci sono riuscito: nelle condizioni in cui mi sono trovato credo che non avrei potuto fare di più. Alla fine è stato un bel weekend, mi sono divertito”.

Franz Engstler, vincitore Trofeo Pirelli Am: “E stata una gara speciale: abito a pochissimi chilometri da qui e per questo motivo amo correre su questo. La partenza non è stata delle più facili: l’asfalto era molto scivoloso e inoltre sono stato raggiunto da una penalità di 10 secondi, quindi, a quel punto, non solo dovevo pensare a vincere, ma anche di avere un distacco superiore ai 10 secondi sul secondo. E così ho iniziato a spingere più che potevo, a cercare di guadagnare terreno giro dopo giro, esattamente come se fossero qualifiche. Alla fine ce l’ho fatta, ho chiuso al primo posto con un vantaggio di 12 secondi e sono davvero soddisfatto. Devo ringraziare il mio team che ha svolto un ottimo lavoro. E io sono molto felice”.