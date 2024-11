Le voci dal podio di Gara 2 a Silverstone

Pranav Vangala, secondo classificato Trofeo Pirelli: “È stata una gara fantastica, un modo incredibile per concludere la stagione. Credo che ci sia stata una perdita di liquido in pista e Andrew Morrow è stato sfortunato. L'ho visto scivolare, poi l'ho seguito, sono scivolato anch'io ma sono riuscito a tenere la direzione giusta. Poi ha provato a riprendermi ma ho tenuto la testa bassa e sono stato felice di finire la gara secondo. È stata una grande stagione. È andata meglio di quanto potessi aspettarmi. Non sapevo quanto sarebbe stato divertente e ha superato le aspettative a tutti i livelli, quindi grazie a tutti”.

Andrew Morrow, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Non sono sicuro di cosa sia successo alla partenza: forse alcuni piloti devono aver avuto un contatto. Sono arrivato alla curva Brooklands e la vettura era a posto, ho girato a sinistra, poi a destra a Luffield e il retrotreno è partito. Ho provato a riprendere ma altre vetture sono finite in testacoda e così per i due giri successivi, da Luffield fino all'ingresso dei box, la pista era molto scivolosa. Ho perso tempo e ho dovuto lavorare molto per recuperare. Mi sono avvicinato giro dopo giro, ma non ho avuto abbastanza tempo. La gara è stata un po' complicata e la terza posizione è un po' deludente, ma è quello che è”.

Paul Simmerson, vincitore Coppa Shell: “Innanzitutto congratulazioni a Robert Rees e a Gilbert Yates per la vittoria del campionato. Parlando invece della corsa di oggi, devo ammettere che è stata difficile. Ho completato un paio di sorpassi in cui ho dovuto aggirare i miei avversari e ho pensato solo a spingere e a spingere ancora. Verso la fine, ho notato che le gomme iniziavano a degradarsi, ma fortunatamente non ho avuto problemi. Ho festeggiato il mio ritorno con una vittoria”.