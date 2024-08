Le voci dal podio di Gara 1 a Snetterton

Nonostante la pioggia caduta nella mattinata, Gara 1 a Snetterton si è disputata sotto il sole e i piloti hanno potuto correre con le gomme slick. La prova è stata molto combattuta con numerosi sorpassi che hanno decisamente divertito il pubblico.

Andrew Morrow, vincitore Trofeo Pirelli: “La prima gara a Snetterton è iniziata bene e sono riuscito a fare una buona partenza anche se subito dopo sono sceso in terza posizione. Fortunatamente poco dopo mi sono riportato al secondo posto per inseguire Gilbert Yates. La gara è stata lunga ma fortunatamente non è entrata alcuna Safety Car e quindi ho avuto il tempo per colmare il divario: dopo aver messo pressione al mio avversario ho atteso il momento propizio per poter superare e sono arrivato primo al traguardo”.