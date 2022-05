Le voci dal podio di Coppa Shell Gara 2

L’avvincente sfida di Gara 2 regala a Manuela Gostner (CDP - MP Racing) il secondo posto e a Roman Ziemian (FML - D2P) il terzo, alle spalle del vincitore Johnny Laursen (Formula Racing).

Manuela Gostner – secondo posto Coppa Shell: “Sono veramente felice di tornare sul podio, sapevo che ci sarebbero state battaglie entusiasmanti e così è stato, in particolare con Johnny (Laursen). Le Castellet è una pista che amo tantissimo, una delle piste dove riesco a dare il meglio di me. Il mio team ha fatto un lavoro eccezionale sulla vettura fin dal primo giorno. Grazie a loro e al mio coach Giorgio Sernagiotto che mi segue sempre con i suoi preziosi consigli. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo round del Ferrari Challenge”.

Roman Ziemian – terzo posto Coppa Shell: “E’ stata una gara entusiasmante. Ho scelto di essere prudente, gestendo la mia terza posizione, anche in ottica campionato. Avevo davanti piloti di grande talento e nessuno ha commesso errori. Così ho mantenuto il mio terzo posto e sono soddisfatto”.