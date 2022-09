Le voci dai podi di Gara 2 a Silverstone

John Wartique, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Due volte secondo a Silverstone, un circuito che è un monumento del motorsport, molto veloce, proprio come piacciono a me. Doriane Pin era molto veloce questo fine settimana, come del resto è sempre stata durante tutto il campionato. Sono stato in battaglia con Luka Nurmi ed ho aspettato che accadesse qualche cosa per piazzare il colpo decisivo. Continuiamo a lottare in campionato, anche se è molto difficile recuperare”.

Luka Nurmi, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Non sono del tutto soddisfatto. Ero molto veloce, ma alla fine c’è stato un grande duello e avete visto cosa è accaduto. Non sono contento della mia prestazione per questo motivo. Adesso aspettiamo i due round in Italia dove di solito vado veloce e poi l’Italia mi porta fortuna. Speriamo di fare bene al Mugello e a Imola”.





Trofeo Pirelli Am

Marco Pulcini, vincitore Trofeo Pirelli Am: “Qui a Silverstone abbiamo ottenuto una vittoria emozionante considerato il duro lavoro che abbiamo svolto nel primo anno di gare. Questa è la mia seconda stagione: con AF Corse stiamo facendo un grande lavoro, e adesso mi sento più vicino a dove vorrei essere, considerando sempre che non avevo esperienza nelle corse. Tutto questo è molto emozionante”.