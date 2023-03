Trofeo Pirelli Winter Challenge. Matt Kurzejewski di Ferrari Westlake è stato incoronato campione assoluto e vincitore del Trofeo Pirelli in Gara 1. Partito dalla seconda posizione in griglia, era determinato a farsi notare fin dall'inizio e la sua concentrazione è stata premiata da una prestazione sicura che lo ha visto sorpassare il poleman Yudai Uchida (Rosso Scuderia) del Ferrari Challenge APAC dopo un emozionante e aggressivo duello all'inizio della gara. Kurzejewski ha anche ottenuto il miglior tempo sul giro di 2'03''783 registrato nel terzo giro. Jeremy Clarke (Ferrari of Beverly Hills) e Carl Cavers (Graypaul Nottingham) sono arrivati rispettivamente secondo e terzo.

Coppa Shell Winter Challenge. Una gara combattuta ed emozionante che ha regalato il trionfo scozzese nella classe Coppa Shell con James Geddie (Al Tayer Motors) che ha preso il comando nelle prime fasi davanti a Tani Hanna (Formula Racing), scattato dalla pole grazie a un ottimo 2'03"354 in qualifica. Il pilota libanese, invece, è rimasto in seconda posizione fino all'ultimo giro, dove Maya Hartge (Al Tayer Motors) è riuscita a superarlo salendo sul secondo gradino del podio, guadagnando quattro posizioni dalla griglia di partenza.

Trofeo Pirelli AM Asia Pacific. Come da previsioni, la spinta al dominio di classe tra Yudai Uchida e Nobuhiro Imada, entrambi di Rosso Scuderia, è stata esaltante. Con un buon slancio nei primi giri, Uchida sembrava destinato a iniziare il fine settimana con lo stesso stile dominante che lo aveva visto conquistare la pole position, ma Imada aveva piani diversi. Ha colmato il distacco di 2 secondi dal suo connazionale, ha completato un forte passaggio per prendere il comando a metà gara e stava per salpare indisturbato per prendere la bandiera a scacchi. Tuttavia, si è trovato con alcuni problemi tecnici nelle ultime curve dell'ultimo giro. Uchida ha colto l'occasione per sorpassarlo e ha preso la prima posizione. Philippe Prette (Blackbird Concessionaires) segue al secondo posto mentre Imada si deve accontentare del terzo posto.

Coppa Shell Asia Pacific. È stato il turno di Jay Park (FMK) per salire sul palco. Con una prestazione importante, guidando dalla pole alla bandiera, ha portato a casa una nuova vittoria in quella che è stata una gara straordinaria. Il secondo posto è andato a Kanji Yagura (Cornes Osaka) che grazie a un'ottima partenza ha preceduto il compagno di squadra Kazuyuki Yamaguchi, che si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Nella classe Coppa Shell AM, Shigeru Kamiue (European Version) era in testa alla sua classe fino a uno sfortunato testacoda alla curva 6 durante il 5° giro. È stato costretto a cedere la posizione a Baby Kei (Cornes Osaka) che ha colto l'occasione per andare avanti ed è arrivato primo mentre Kamiue si è posizionato secondo.

Schedule. La seconda sessione di qualifiche si svolgerà lunedì 30 alle 11:45, seguita da Gara 2 alle 16:35 (tutti gli orari sono locali).