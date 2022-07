Dopo una prima visita ai famosi mattoncini dell'Indianapolis Motor Speedway, i piloti del Ferrari Challenge sono scesi in pista per imparare a conoscere il circuito di 2,4 miglia. Questa settimana spetta a Jeff Nunberg (Ferrari of Central New Jersey) il compito di presentarci questa particolare sfida. Il pilota si focalizza sulla prima curva dove i concorrenti arrivano in frenata ad oltre 160 miglia all'ora e devono impostare la traiettoria migliore di uscita per non perdere velocità.