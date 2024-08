Imada e Kawasaki vincono ad Autopolis

Trofeo Pirelli. I piloti del monomarca del Cavallino Rampante hanno affrontato Gara 1 domenica mattina su pista bagnata. L’attesa sfida tra Nobuhiro Imada e Yudai Uchida ha visto questa volta prevalere il primo dopo il testacoda di Uchida quando era in prima posizione. Anche tra gli Am, il leader provvisorio Kazuyuki Yamaguchi, partito dalla pole, dopo aver distanziato i suoi più diretti inseguitori AKITA e Motohiko Isozaki è stato protagonista di un testacoda, che non gli ha però impedito di riprendere il comando e tagliare per primo il traguardo.

Coppa Shell. Sfida serrata nelle prime fasi con Noriki Kawasaki e Michael Choi a stretto contatto. Dopo un momentaneo ingresso della Safety Car, Kawasaki ha preso il comando e distanziato il rivale per poi passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Nella classe Am ad uscire vincitore dai trenta minuti condotti in condizioni atmosferiche proibitive è stato Masato Yoneoka.

Dopo l'intensa prova del mattino, i piloti erano pronti per il secondo impegno della giornata. Tuttavia, le forti piogge hanno reso necessaria la cancellazione per motivi di sicurezza di Gara 2 che si svolgerà ora al terzo round del Ferrari Challenge Japan in programma sul circuito Fuji Speedway a luglio.