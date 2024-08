Il Ferrari Challenge UK riparte da Snetterton

Riparte nel fine settimana, dal 28 al 30 aprile, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, serie nazionale della Casa di Maranello giunta alla quinta stagione. Il primo round sarà ospitato sul circuito di Snetterton, nella contea di Norfolk. Il format prevede prove libere, qualifiche e due gare per ognuno dei cinque appuntamenti del calendario 2023. I piloti, divisi nelle classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell, si sfideranno anche sui tracciati di Oulton Park, Brands Hatch, Silverstone per concludersi a Spa Francorchamps, in Belgio, in concomitanza con la sesta tappa della serie europea.

Trofeo Pirelli. Nel Trofeo Pirelli i piloti Andrew Morrow (Charles Hurst) e H. Sikkens (HR Owen), rispettivamente secondo e terzo nella graduatoria finale nel 2022 cercheranno di approfittare dell’assenza del campione Lucky Khera, passato dalla serie UK a quella europea. Confermate le presenze di altri protagonisti della passata stagione: Graham De Zille (Meridien Modena), Faisal Al Faisal (HR Owen London) e John Dhillon (Graypaul Nottingham). Promosso dalla Coppa Shell, Carl Cavers (Graypaul Nottingham) che ha ben impressionato nella seconda parte del 2022.

Coppa Shell. Nella Coppa Shell saranno di nuovo al via Paul Rogers (JCT600 Leeds) e Paul Simmerson (Graypaul Birmingham), che nel 2022 hanno lottato regolarmente per il podio e per le prime posizioni. Altri due piloti, al rientro, da tenere in considerazione sono Jonathan Satchell (HR Owen) e Stuart Marston (Maranello Sales),

Rispetto alla passata stagione i volti nuovi sono quelli di Robert Rees (Dick Lovett Swindon), William Tewiah (Graypaul Birmingham), Julian Dye (Maranello Sales), Chris Smith (Graypaul Birmingham), Marcos Vivian (Maranello Sales) e Peter Hunter (Stratstone Manchester).

Il programma. Nella giornata di sabato 29 aprile sono in programma due sessioni di prove libere al mattino, le qualifiche dalle 12.45 alle 13.15 e partenza di Gara 1 alle 15.40. Domenica 30 aprile qualifiche dalle 10.50 alle 11.20 e semaforo verde per Gara 2 alle 15.05. Sia le qualifiche sia le corse saranno visibili in diretta sul canale YouTube “Ferrari”. Gli orari indicati sono locali.