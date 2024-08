Il Ferrari Challenge pronto per il ritorno a Montreal

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America farà il suo tradizionale ritorno al Circuit Gilles Villeneuve di Montreal per il prossimo appuntamento del Ferrari Challenge. Nella gara di supporto al Gran Premio del Canada, i piloti del Ferrari Challenge vivranno un'esperienza impareggiabile, dato che centinaia di migliaia di fan si riverseranno sullo storico circuito per questo appuntamento annuale. Il tracciato offre probabilmente la sfida più ardua per i piloti impegnati al volante delle loro Ferrari 488 Challenge Evo, in quanto il tempo limitato e la difficoltà determinata dalla presenza di muretti a ridosso del nastro d'asfalto, richiederà sicuramente un approccio attento alla ricerca del limite. Il programma di gara, compresso a causa della categoria regina, costringerà tutti i piloti del Ferrari Challenge a correre insieme, anziché essere separati tra Trofeo Pirelli e Coppa Shell, introducendo così un ulteriore elemento di incertezza a metà della stagione 2023.

Trofeo Pirelli. Dopo il weekend di Road Atlanta, Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) si presenterà a Montreal al comando del Trofeo Pirelli in un momento di grande forma, avendo vinto le tre gare precedenti e quattro delle sei della stagione 2023, guadagnando 77 punti. Le sue vittorie gli hanno consegnato tredici punti di vantaggio sullo sfidante più vicino Jason McCarthy (Wide World Ferrari), che si trova a quota 64 punti, mentre Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) e Dylan Medler (The Collection) condividono attualmente il terzo posto in classifica con 47 punti a testa. Nella categoria Am, Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) è attualmente in testa alla classifica con sette punti di vantaggio su Tony Davis (Continental Autosport), rispettivamente 59 e 52 punti. I due si sono scambiati le vittorie nel precedente appuntamento di Atlanta, ma la conquista della pole position e del giro più veloce da parte di Rothberg, unita a una prestazione relativamente poco brillante da parte di Davis in gara 2, hanno fatto pendere la bilancia a favore del pilota della Florida. Nel frattempo, il duo ha un vantaggio piuttosto confortevole su Marc Muzzo (Ferrari of Ontario) in terza posizione con 36 punti dopo tre weekend completati. La situazione nel Trofeo Pirelli Am è stata definita da coloro che sono stati in grado di rimanere fuori dai guai, con Tony Davis che si è dimostrato il più abile finora, mentre sia Muzzo che Rothberg sono stati costretti a non raccogliere punti in alcune gare di questa stagione.

Coppa Shell. Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) cercherà di consolidare il suo vantaggio di 18 punti nella Coppa Shell. Alla sua prima stagione agonistica, il pilota dell'Oregon è stato una rivelazione, sfruttando i continui piazzamenti a podio per costruire il suo vantaggio, unito a una vittoria nel weekend di apertura a Homestead. Ad inseguirlo, tuttavia, c'è David Voronin (Foreign Cars Italia), che ha raggiunto il suo apice ad Atlanta, ottenendo due vittorie consecutive su quel circuito impegnativo. Questa prestazione gli ha permesso di scavalcare Sureel Choksi (Ferrari of Denver) che ora si trova in terza posizione, a un solo punto dal totale di Voronin. Nella categoria Am, Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) è al comando con 58 punti. Dopo l'incredibile weekend di Homestead, la Clark cercherà di recuperare un po' di slancio e di accumulare un ulteriore vantaggio su Dan Cornish (Ferrari of Austin), che attualmente si trova a sei punti di distanza in seconda posizione. Anche Lance Cawley (Ferrari of Atlanta) ha fatto il suo rientro nella Coppa Shell Am ad Atlanta ed è stato subito protagonista, conquistando la sua prima vittoria stagionale e un secondo posto che gli ha permesso di inserirsi nella lotta per la categoria.

Programma. Le sessioni di prove ufficiali si svolgeranno venerdì e le qualifiche ufficiali sabato mattina. La prima sessione alle ore 8:15 (tutte le ore della costa orientale) determinerà la griglia di partenza della prima gara del fine settimana, mentre la seconda sessione di qualifiche alle ore 10:20 fisserà la griglia di partenza della gara di domenica. La prima gara del fine settimana sarà alle 14.00 di sabato, mentre la gara finale sarà alle 10.55 di domenica. Tutte le qualifiche e le gare possono essere seguite in diretta su live.ferrari.com.