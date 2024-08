Il Ferrari Challenge North America fa tappa a Road Atlanta

Il Ferrari Challenge North America torna sotto i riflettori con il terzo appuntamento della stagione 2023 sul tracciato di Road Atlanta, a tre anni di distanza dall’ultima apparizione del campionato monomarca del Cavallino Rampante. Il circuito lungo 4,08 chilometri è diventato un pilastro delle corse americane sin dalla sua apertura nel 1970, soprattutto da quando l’impianto ospita la famosa Petit le Mans, la gara endurance che si tiene ogni anno nel mese di ottobre, di cui Ferrari ha vinto l'edizione inaugurale nel 1998. Caratterizzato da forti dislivelli e da un impegnativo e veloce tratto a “esse” tra le curve 3 e 5, il circuito di Atlanta ha sempre rappresentato una sfida particolare nel calendario della serie nordamericana del Ferrari Challenge, costringendo i piloti a evitare qualsiasi errore.

Ferrari Challenge. Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) occupa attualmente la prima posizione della classe dopo i primi due round. Con l'unico piazzamento fuori podio ottenuto nella prima gara della stagione a Miami, il pilota americano cercherà di mantenere questo slancio anche nel fine settimana a Road Atlanta. In seconda posizione segue Roberto Perrina (Ferrari of Seattle), a soli due punti di distanza dopo il doppio podio di Miami e i due quarti posti in Texas. Perrina, tuttavia, non parteciperà al weekend di Atlanta, lasciando la porta aperta al secondo classificato dello scorso anno, Jason McCarthy (Wide World Ferrari), che attualmente è terzo in classifica, a sette lunghezze da Kurzejewski. Il pilota newyorkese non è ancora riuscito a passare per primo sotto la bandiera a scacchi nella stagione in corso, ma è salito tre volte sui gradini più bassi del podio, accumulando finora 40 punti.

Nel Trofeo Pirelli Am Am Mac Muzzo (Ferrari of Ontario) è leader della classifica con un solo punto di vantaggio su Tony Davis (Continental Autosport) e Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach), distanziato di sei lunghezze. Tra i candidati principali, tutti al via a Road Atlanta, solo Davis ha dimostrato di essere in grado di ottenere sinora risultati costanti, mentre sia Muzzo che Rothberg sono stati poco fortunati a Miami.

Coppa Shell. Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) è in testa grazie alla prima vittoria in assoluto ottenuta a Miami e a un altro podio ad Austin. Risultati che sono valsi un vantaggio di 11 punti su Sureel Choksi (Ferrari of Denver), un margine notevole in questa fase iniziale della stagione, ma in gran parte determinato da una gara poco favorevole di Choksi nella domenica di Austin. Tra le rivelazioni dell’inizio del campionato spicca Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco), salito al terzo posto in classifica grazie alle due vittorie ottenute proprio in Texas, dopo non aver partecipato alla gara inaugurale in Florida. Fauvre, però, non parteciperà al weekend di Road Atlanta.

In Coppa Shell Am il leader è Dan Cornish (Ferrari of Austin) che, non essendo iscritto al terzo round, con probabilità concederà a Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills), staccata di soli cinque punti, d’insidiare la prima posizione in classifica. Terzo in graduatoria Darren Bernstein (Ferrari of Washington) che insegue con uno svantaggio di 13 punti rispetto a Clark.

Il programma. Dopo le prove libere di mercoledì e giovedì, venerdì 19 maggio si svolgeranno le sessioni di prove ufficiali. Sabato 20 sono in programma le qualifiche e la prima gara, mentre domenica 21 il programma in pista prevede le qualifiche che determineranno la griglia della seconda gara. Tutte le sessioni del Ferrari Challenge in queste ultime due giornate potranno essere seguite in diretta streaming su Ferrari.com.