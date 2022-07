Il Ferrari Challenge APAC torna al Fuji

Il secondo round della stagione 2022 del Ferrari Challenge Asia Pacific Trofeo Pirelli torna al Fuji Speedway, con tredici 488 Challenge Evo in gara questo fine settimana, in contemporanea ancora una volta con le prove del GT World Challenge Asia.

Trofeo Pirelli. Dopo l'ultima gara disputata il 17 luglio sul circuito di Suzuka, Yudai Uchida (Rosso Scuderia) è in testa alla classifica con 35 punti, grazie anche al doppio successo dell’ultimo round, seguito a 25 punti dal compagno di team Nobuhiro Imada. Occhi puntati su questa battaglia per scoprire se Uchida sarà in grado di continuare la sua striscia di vittorie.

Coppa Shell. Kanji Yagura (Cornes Osaka), dopo essere passato dalla Am alla classe superiore, guida ora la classifica con 35 punti. Due compagni di team Kazuyuki Yamaguchi e Atsushi Iritani, anch'egli salito di classe, sono rispettivamente secondo con 28 punti e terzo con 25 punti. Si preannuncia una lotta serrata per la testa della classifica.

La Am è la classe più aperta. Ryuichi Kunihiro (M Auto) è al primo posto a pari merito con Shigeru Kamiue (European Version) con 19 punti. Al terzo posto, Andrew Moon (FMK) e Masa Katsumata (Nicole Competizione) con 13 punti ciascuno.

Programma. I piloti del Ferrari Challenge scenderanno in pista per 2 turni di prove libere prima di Gara 1 di sabato alle 12.45 ora locale, mentre Gara 2 si svolgerà domenica alle 15.10 ora locale.