I vincitori di Gara 3, che ha concluso la Ferrari Winter Challenge ad Abu Dhabi - Khaled Al Marzouk (Kuwait Automobile & Trading Co.) nel Trofeo Pirelli Am, Maya Hartge (Al Tayer Motors LLC) in Coppa Shell e Ruihua Wu (CTF China) in Coppa Shell Am esprimono tutta la loro soddisfazione dal podio del circuito di Yas Marina.