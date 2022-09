I commenti dal podio di Gara 2

“Giornata fantastica! Convertire la pole in vittoria e ottenere il giro più veloce, la giornata non poteva andare meglio di così, è stata perfetta sotto tutti i punti di vista. Mi sto ancora abituando alla vettura, essendo il mio primo weekend di guida. C'è ancora un po' da scoprire, ma sono sicuro che lo farò durante l'inverno e poi tornerò l'anno prossimo per cercare di ottenere altre vittorie. È stato fantastico, mi sono divertito ogni minuto”.





Jason Ambrose, secondo classificato Coppa Shell

“Gara dura, davvero dura, Rogers è stato incredibile questo fine settimana. È la prima volta che corro su questa pista e ho guidato molto bene, ma Rogers non mi ha mai mollato. Ieri è stato fantastico, si è meritato la vittoria e oggi sono stato contento di averlo tenuto a bada. Non sarei mai riuscito a prendere Cavers, che ha molta più esperienza e ha girato su questa pista molte più volte di me; quindi, non volevo nemmeno rischiare per tentare questa impresa impossibile. È stata una corsa fantastica, anche se davvero faticosa. Adoro il circuito del GP, che mi si addice di più rispetto a quello più corto di Indy, e credo che sia la pista migliore su cui abbia mai corso”.





Paul Rogers, terzo classificato Coppa Shell

“Sono un po' deluso di essere arrivato terzo anziché secondo o primo, ma oggi ero un po' nervoso in pista. Abbiamo avuto un guasto ai freni in qualifica e me ne sono accorto solo quando sono rientrato ai box, poi si è accesa la spia dei freni per tutta la durata della gara, quindi sono stato un po' cauto. Ambrose è rimasto davanti a me, non sono riuscito a superarlo e inoltre ho avuto John Seale alle spalle per tutto il tempo: ho fatto quello che ho potuto ed è stato davvero un lavoro duro, ma è stata comunque una gara molto divertente, una pista fantastica e i due ragazzi davanti a me si sono meritati il risultato. Non sono mai salito su un podio a Silverstone... non vedo l'ora".