Le emozioni dei Campioni del Mondo Coppa Shell 2021

Da zero a cento si potrebbe dire, per restare in tema. E’ lo stesso Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) a sottolinearlo dopo il doppio straordinario successo firmato al Mugello con il titolo in Coppa Shell Europe 2021 e il titolo nelle Finali Mondiali.

“E’ qualcosa di grandioso, Coppa Shell Europe 2021 e Finali Mondiali, non riesco ancora a crederci, una doppietta incredibile. Io non avevo mai vinto il campionato né tantomeno le Finali, eppure insieme al mio team, in due giorni, abbiamo portato a casa entrambi i titoli”.