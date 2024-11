Finali Mondiali a Imola; aperta la vendita online dei biglietti

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà dal 16 al 20 ottobre le Finali Mondiali Ferrari, atteso appuntamento che conclude non solo la stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, ma di tutte le esclusive attività non competitive di Corse Clienti e momento di celebrazione dei successi della Casa di Maranello.

Si tratta di un evento imperdibile, capace ogni anno di richiamare migliaia di tifosi e appassionati del Cavallino Rampante, pronti a condividere un fine settimana di passione Ferrari dal vivo.

Per l’appuntamento in terra romagnola è già aperta la vendita dei biglietti tramite la piattaforma online accessibile cliccando su questo Link. Sono disponibili titoli di accesso per le singole giornate del 19 o del 20 ottobre o un mini abbonamento per il sabato e la domenica, giorno in cui si concentrano in particolare le gare delle Finali Mondiali e lo spettacolare Ferrari Show.

A breve, sul sito Ferrari.com, sarà pubblicato il programma dettagliato dell’evento.