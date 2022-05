Ferrari Challenge UK, ritorno a Snetterton

Questo fine settimana il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK torna a Snetterton per il secondo appuntamento del campionato che vede Lucky Khera e Paul Simmerson in testa alle classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell. Il circuito di Snetterton 300 è uno dei preferiti dai piloti nel calendario britannico per la sua combinazione di rettilinei, allunghi veloci e strette curve tecniche dedicate alle icone degli sport motoristici Palmer, Agostini, Brundle e Murrays; senza contare la “Bomb Hole”, la famosa piega veloce in cui le vetture hanno bisogno di tutto il loro carico aerodinamico verticale mentre affrontano le ondulazioni del tracciato.

L’attuale capoclassifica, Lucky Khera, proverà di certo a consolidare il suo primato con un’altra serie di assalti al podio, ma ad aspettarlo al varco ci saranno Paul Hogarth e Faisal Al-Faisal, pronti a sfruttare ogni minimo errore del velocissimo pilota inglese, non raro a partire dalla pole. Nella Coppa Shell, i tre piloti al vertice del campionato sono i veterani Paul Rogers e Paul Simmerson e l’esordiente Jason Ambrose. Le probabilità che uno di loro salga sul gradino più alto sono molto alte in entrambe le gare. Tra Rogers e Simmerson c’è da sempre una rispettosa rivalità, sia in pista che fuori, ma è avvincente che il loro predominio in Coppa Shell venga messo in discussione da Ambrose, che ha debuttato nella serie Ferrari Challenge UK con una performance straordinaria sull’asfalto di Oulton Park.

Il meteo del weekend per Snetterton prevede cielo sereno e soleggiato con possibile pioggia leggera nella giornata di domenica, il che significa velocità e adrenalina in entrambe le competizioni del secondo round della serie britannica.

Le qualifiche e le gare si possono seguire in diretta su YouTube e sul sito live.ferrari.com.