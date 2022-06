I commenti dal podio di Gara 1

Paul Rogers, second place Coppa Shell: “Sono molto felice del secondo posto. La settimana scorsa non mi sono sentito bene e quindi non ero in forma per la gara. Non sono riuscito ad allenarmi come faccio di solito, non mi sentivo preparato e nei giri di riscaldamento ero stanco. Quando ho iniziato la gara, non ero sicuro di riuscire a portarla a termine, ma poi ho stretto i denti, ho superato un paio di auto e mi sono piazzato al secondo posto. Ero appena dietro al primo, ma non sono riuscito a prendere Jason Ambrose, che ha fatto un ottimo lavoro. E’ stata una bella gara”.

Stuart Marston, third place Coppa Shell: “Incredibile. Non avrei mai pensato di salire sul podio nel mio anno da esordiente. È semplicemente fantastico ed è una sensazione fantastica. È stata una corsa impegnativa: restare concentrati per 30 minuti, mantenere la calma e sapere quale posizione occupi non è facile. Arrivare terzi o quarti fa una grande differenza, quindi sono molto, molto felice".