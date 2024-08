Le voci dal podio di Gara 2 a Donington

Pranav Vangala, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Sono contento del risultato! Mi dispiace per i problemi che hanno avuto Andrew Morrow e Gilbert Yates. Credo che meritino davvero il primo e il secondo posto, ma Lucky Khera oggi ha guidato benissimo. È tornato dopo un lungo periodo di assenza e ho cercato di tenere il suo passo. Sono stato sfortunato nel traffico, ma Khera è riuscito a mantenere il vantaggio. Devo fare i complimenti ai miei avversari nel Trofeo Pirelli”.

Haymandhra Pillai, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Dopo 5 gare dove ho sempre chiuso al quarto posto, finalmente sono riuscito a salire sul podio. Andrew Morrow e Gilbert Yates hanno avuto alcuni problemi e a quel punto ho pensato che tutto poteva accadere. Sono davvero felice!”.

Mike Dewhirst, vincitore della Coppa Shell: “Allo start c’è stata molta confusione e sono sceso in terza posizione e, visto quanto accaduto alla prima curva in Gara 1, ho cercato di essere prudente. Anche alla Cramer ci sono stati ci sono stati vari attacchi e cambi di posizione e ho atteso la curva successiva per conquistare il secondo posto. Per alcuni giri mi sono preoccupato di non commettere errori e ho continuato con il mio ritmo fino a quando mi sono avvicinato a Robert Rees: c’è stato tra di noi un piccolo contatto ma nulla di grave. Per riprenderlo ho atteso altri due giri e quindi sono riuscito a mettermi al comando. È stata una bella gara, la vettura è stata fantastica e tutto ha funzionato a meraviglia e così ho riscattato la delusione della prova di sabato”.