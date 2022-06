A Donington trionfo di Khera e Ambrose

Trofeo Pirelli. Lucky Khera ottiene il terzo successo stagionale al termine di una prova molto combattuta. All’inizio del secondo giro Andrew Morrow (Charles Hurst) è abile a superare H. Sikkens (HR Owen London) che scattava dalla pole conquistata al mattino in una qualifica condizionata dalla pioggia caduta nel finale della sessione. Nel sorpasso anche Khera riesce a superare Sikkens, andando a prendersi la momentanea seconda posizione. Il terzetto è quindi protagonista di un’accesa disputa per la leadership che si protrae per tutta la prima parte della gara. Il momento decisivo si registra subito dopo l’uscita della Safety Car, chiamata per rimuovere la vettura di Faisal Al-Faisal (HR Owen London), ferma nella ghiaia in curva 1. Nel corso del 14esimo giro, all’ultima chicane prima del rettilineo, Khera supera Morrow per andare a prendersi la prima posizione e mantenerla fino al traguardo. Alle sue spalle Morrow si difende tenacemente dagli attacchi ripetuti di Sikkens che nell’ultima tornata sbaglia manovra e finisce fuori pista, abbandonando definitivamente le ambizioni di podio e terminando quinto. Terza piazza per Graham De Zille (Meridien Modena) che supera Paul Hogarth (Stratstone Manchester) avvalendosi della penalità inflitta al pilota per posizione irregolare in partenza.

Coppa Shell. Scattato dalla pole di classe Jason Ambrose ha sempre mantenuto la leadership della corsa, dal primo all’ultimo metro, senza farsi sorprendere, neanche dopo la ripartenza. Per il pilota del team Dick Lovett Swindon si tratta del terzo successo consecutivo, al suo primo anno in pista. Alle sue spalle seconda piazza per Paul Rogers (JCT600 Leeds), al termine di una corsa in rimonta. Terzo posto per Stuart Marston (Maranello Sales) che approfitta della decisione dei commissari di infliggere 10 secondi di penalità a Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) per posizione irregolare alla partenza

Programma. Domani, domenica 26 giugno, le attività in pista riprenderanno alle 10.55 con le qualifiche di Gara 2 che prenderà il via alle 15.00.