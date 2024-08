Le voci di Gara 2 a Oulton Park

È stata un’altra combattuta prova sul circuito di Oulton Park e a confermarlo sono i piloti che sono saliti sul podio insieme ai due vincitori, H. Sikkens, nel Trofeo Pirelli, e Paul Hogarth nella Coppa Shell.

H. Sikkens, vincitore Trofeo Pirelli

Carl Cavers, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Non posso essere deluso da questo round dove ho conquistato terzo posto, secondo e pole position. Resta il rammarico per aver perso il comando alla prima curva. Sikkens è riuscito a prendere un po' di vantaggio alla partenza. Avrei potuto osare di più ma il rischio era troppo alto, quindi ho optato per una tattica di attesa, sperando in un errore del mio avversario, che però non ha commesso. Ho spinto, spinto e spinto, ma le mie gomme si sono deteriorate prima di quelle di Sikkens, soprattutto perché durante le qualifiche avevo compiuto alcuni giri in più. Resto con il dubbio: se non l'avessi fatto, avrei fatto meglio? In definitiva sono soddisfatto: sono punti importanti”.

Andrew Morrow, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Non è stata una buona partenza e durante il secondo giro, alla curva 2, sono finito nell'erba e nella ghiaia. Per fortuna non ho perso il controllo e ho continuato la gara, finendo in terza posizione".

Paul Hogarth, vincitore Coppa Shell: “È probabilmente il miglior fine settimana che abbia mai trascorso nel motorsport. È un vero privilegio essere qui a correre con la Ferrari 488 Challenge Evo sul mio circuito preferito, Oulton Park, che è anche il mio tracciato di casa. Oggi è andata ancora meglio rispetto a ieri. Nella giornata di sabato, infatti, abbiamo vinto e ottenuto il giro più veloce, ma oggi siamo riusciti a prendere anche la pole position: è stato meraviglioso, anche se non siamo stati in testa per tutta la gara. Nelle prime fasi ho perso la posizione e ho dovuto lottare senza avere il controllo di trazione, ed è stato piuttosto difficile. Credo di aver avuto una ruota sull'erba nel momento in cui sono riuscito a superare Simmerson: subito ho ripreso potenza e ho quindi preso il comando della corsa. Ora mi concederò un meritato riposo”.