Le voci dei vincitori di Gara 1 a Laguna Seca

Nella giornata di sabato abbiamo assistito a gare avvincenti sul tracciato di Laguna Seca, così come hanno confermato i vincitori delle varie classi intervistati subito dopo le premiazioni sul podio: Jason McCarthy (Wide World Ferrari) nel Trofeo Pirelli, Brian Cook (Ferrari of Seattle) nel Trofeo Pirelli Am, Eric Marston (Ferrari of Westlake) nella Coppa Shell, Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) nella Coppa Shell Am, Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) 488 Pirelli e Richard Pineda (Ferrari of Washington) nella classe 488 Shell.>

Jason McCarthy, dopo aver sottolineato quanto sia stato difficile superare sul tracciato di Laguna Seca e quanto siano importanti le qualifiche per poter partire nella posizione ottimale, ha ringraziato il team “per il prezioso lavoro svolto”. Parole di ringraziamento al team e ai meccanici anche da parte di Brian Cook per essere riusciti “a sistemare la vettura dopo che giovedì ho sbattuto contro le barriere”.

Per Eric Marston è “incredibile vincere con questa vettura: è fantastico!”. Martston ha inoltre espresso la propria felicità per aver conquistato punti importanti in ottica campionato.

Nella Coppa Shell Am, Roger Monteforte ha ottenuto la prima vittoria stagionale su un tracciato molto impegnativo. Tra le varie parti del circuito che preferisce, il pilota ricorda la curva sei e il cavatappi che definisce “epiche”. Nella classe riservata alla 488 Pirelli, Massimo Perrina evidenzia come sia stato difficile gestire l’usura degli pneumatici, nella Shell, infine, Richard Pineda descrive il momento dopo la vittoria come “un sogno che diventa realtà”.