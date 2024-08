Tappa a Sonoma per il Ferrari Challenge

La West Coast accoglie ancora una volta il Ferrari Challenge North America, questa volta per l’evento in programma al Sonoma Raceway. Questa è la seconda tappa che la serie fa in California quest'anno, dopo aver visitato il Raceway Laguna Seca a maggio. Sonoma sarà teatro del penultimo evento negli Stati Uniti per il Ferrari Challenge prima di quello che si svolgerà all'Indianapolis Motor Speedway a settembre. Mentre Indianapolis ospiterà l’atto finale del 2024 per le classi che coinvolgono le 488 Challenge Evo, le 296 Challenge concluderanno la loro stagione alle Finali Mondiali di Imola il prossimo ottobre.

70 anni di Ferrari in America. Il Sonoma Raceway, situato nel cuore della regione vinicola della California settentrionale, è stato un punto fermo del calendario del Ferrari Challenge ogni anno dal 2021 e per altri cinque anni a metà degli anni 2010.

Il round si svolge inoltre sulla scia della Monterey Car Week 2024 a Pebble Beach, che ha visto la celebrazione dei 70 anni di Ferrari in Nord America. Settanta splendide vetture sono state esposte per commemorare il 70° anniversario dell'apertura della prima concessionaria Ferrari negli Stati Uniti, un numero che è esploso negli anni successivi da costa a costa.

Situazione in campionato. La classe Trofeo Pirelli rimane senza un chiaro favorito: Dylan Medler (The Collection) e Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) sono a pari merito in cima alla classifica con 243 punti, mentre Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida) è in agguato al terzo posto a soli cinque punti di distanza. Anche David Musial Jr. (Ferrari of Lake Forest) vede la vetta a portata di mano con 229 punti.

Nel Trofeo Pirelli Am, Tony Davis (Continental AutoSports) continua a insinuarsi nel forte vantaggio che Brian Cook (Ferrari of Seattle) deteneva un tempo. Cook ha ottenuto quattro vittorie nel 2024, mentre Davis ha vinto tre delle ultime quattro gare, riducendo il distacco a 10 punti dal rivale.

Nella Coppa Shell, Eric Marston (Ferrari of Westlake) si è presentato a metà stagione con cinque vittorie nelle ultime sei gare, raggiungendo un vantaggio di 32 punti nella lotta per il campionato. I suoi avversari più vicini sono Chuck Whittal (Ferrari of Central Florida) con 230 punti e Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) con 222 punti. Nella classe Coppa Shell Am, la situazione è simile per Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey), che ha ottenuto sei podi consecutivi, tra cui quattro vittorie. Monteforte ha un vantaggio di 29 punti su Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage).

Il Sonoma Raceway segna il penultimo appuntamento per le classi del 488 Challenge Evo, che concluderanno la loro stagione 2024 all'Indianapolis Motor Speedway il mese prossimo. Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) insegue una stagione imbattuta nel Trofeo Pirelli, con sei vittorie e sei pole position. Nella Coppa Shell, Matthew Dalton (Ferrari of Long Island) e Gerdas Venslovas (Continental AutoSports) sono a pari merito per il titolo con 191 punti a testa.

Programma. La bandiera verde del Ferrari Challenge North America inizia sabato pomeriggio. Il Trofeo Pirelli scatterà per primo alle 15:50 ET, seguito dalla Coppa Shell alle 16:40 e dal 488 Challenge Evo alle 17:30.

Domenica, la Coppa Shell disputa la prima gara della giornata alle 16.35, con il Trofeo Pirelli alle 17.25 e il 488 Challenge Evo alle 18.15.

Tutte le gare del Ferrari Challenge saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su FerrariRaces.com.