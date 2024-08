Le voci dei vincitori di Gara 1 a Portimão

Il secondo appuntamento di fila del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli in terra iberica vede i piloti sfidarsi sul circuito di Portimão, nell’Algarve portoghese. Gare avvincenti in tutte le classi dove si registrano i successi di Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) nel Trofeo Pirelli, Claus Zibrandtsen (Formula RacingI nel Trofeo Pirelli Am, -….. in Coppa Shell, Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse – RAM). Infine vittoria di … nel Trofeo Pirelli 488.

Abbiamo raccolto le impressioni dei vincitori delle prime prove del fine settimana. Ludwig ripercorre le fasi decisive della prova con il sorpasso ai danni di Giacomo Altoè (Emil Frey Racing). Ringrazia il lavoro del team Claus Zibrandtsen, al successo al debutto a Portimão.

Secondo successo consecutivo per una entusiasta Gostner, mentre Skrimpias esprime grande soddisfazione spiegando la sua strategia di gara vincente, così come Fontana.