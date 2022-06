Le voci dal podio di Gara 2

Marco Pulcini, secondo classificato Trofeo Pirelli Am: “Innanzitutto devo dire che sono contento di aver terminato la gara, perché sono stato colpito in curva 1 e la macchina non era a posto. Sono comunque riuscito ad arrivare alla fine e sono soddisfatto. Purtroppo, ho perso la prima posizione ma va bene così, è tutta esperienza. Devo ringraziare tutto il team”.

Alessandro Cozzi, terzo classificato Trofeo Am: “Sono molto contento per essere salito per la seconda volta sul podio quest’anno nel Ferrari Challenge. Inoltre, sono molto felice anche per la vittoria di Nicolò Rosi perché ha disputato una gara bellissima. La pista è molto bella anche se fisicamente provante, soprattutto per il caldo!”.



Coppa Shell



Romain Ziemian