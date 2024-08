Le voci dei vincitori di Gara 1 a Balaton

Una prima giornata a Balaton resa più sfidante dal circuito inedito per tutti e dalle condizioni meteorologiche variabili, tra sole e pioggia. Al termine delle avvincenti gare abbiamo sentito le impressioni dei vincitori, dal debuttante Giacomo Altoè (Emil Frey Racing) nel Trofeo Pirelli all’esperto Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team), in Coppa Shell, passando per Andrew Morrow (Charles Hurst) nel Trofeo Pirelli Am, Eric Cheung (Formula Racing) in Coppa Shell Am e Fabrizio Fontana (Formula Racing) nella classe 488.

Soddisfatto Altoè per la vittoria al debutto nel Ferrari Challenge Europe, con un ringraziamento “all’ottimo lavoro” della squadra per una “macchina fantastica”. Morrow sottolinea la prima curva come “momento decisivo” per conquistare la leadership e vincere la gara. Strategia vincente per Nussbaumer e il team che hanno deciso di tenere le gomme da asciutto nonostante la pioggia appena prima del via, premiati dal successo. Massima soddisfazione per Cheung, che guarda già avanti per prossimi trionfi. Un ringraziamento speciale a Stefano Gai arriva da Fabrizio Fontana, che sottolinea come “tutta la squadra sia come una famiglia”.