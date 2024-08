Altoè e Nussbaumer conquistano la prima gara a Balaton

Coppa Shell. In un inizio di gara reso complicato dalla pioggia caduta pochi minuti prima del via, la scelta degli pneumatici fatta dai team gioca un ruolo decisivo e, ad approfittarne, è Alexander Nussbaumer. L’austriaco, partito dalla undicesima posizione in griglia con le gomme da asciutto, si porta rapidamente in testa, tenendo poi a distanza il resto del gruppo e transitando per primo sotto la bandiera a scacchi. Avvincente il confronto tra gli inseguitori, che vede prevalere il britannico John Dhillon (Graypaul Nottingham), secondo, mentre terzo è Thomas Gostner (CDP – MP Racing), al primo podio stagionale. Al francese Henry Hassid (Kessel Racing), sesto all’arrivo, il punto supplementare per il giro più veloce in 1’36”803.

La pista che va progressivamente asciugandosi dopo la pioggia rende ancora più avvincente e incerta anche la prova di Coppa Shell Am, dove a conquistare il successo è Eric Cheung (Formula Racing). Al secondo posto conclude Andrea Levy (Rossocorsa) e al terzo Talal Shair (Scuderia Lebanon). Quinta piazza per il poleman Andreas König (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team) con il miglior crono anche sul giro in gara nella classe in 1’37”798.