Uchida: “Imola e Suzuka circuiti indimenticabili”

La voce del campione. Uchida e la sua Ferrari 488 Challenge Evo dalla livrea argento-rosso-blu concludono un’annata coronata da otto successi: due a Suzuka nel round inaugurale, uno al Mugello e uno a Imola, due sia a Dubai sia ad Abu Dhabi. “Sono davvero contento di aver arricchito la mia bacheca con un secondo titolo – racconta il neo campione nella classe Trofeo Pirelli AM –, un trofeo che si aggiunge a quello del 2020. La stagione è stata davvero lunga: tra Suzuka e Abu Dhabi sono trascorsi oltre sei mesi, mantenere così a lungo la concentrazione non è stato semplice”.

Missione compiuta per Uchida che, grazie ai punti conquistati nei due round del Winter Challenge, conclusi con quattro primi posti in altrettante gare, ha staccato in classifica il principale concorrente, Nobuhiro Imada. “Il segreto della vittoria? Direi la determinazione – commenta Uchida –. A inizio anno partivo sapendo che la stagione non sarebbe stata semplice, ma certamente nutrivo il desiderio di poter essere competitivo e di ottenere il titolo”.

Il Ferrari Challenge Asia-Pacific edizione 2022 ha dato ai piloti l’opportunità di viaggiare in diversi Paesi del mondo, e di schierare la propria vettura sulla griglia di alcuni dei tracciati più famosi e iconici. “Amo Suzuka, penso sia il mio circuito preferito in assoluto, quindi gareggiare tra quei cordoli è stato speciale – analizza Uchida –. La gara più dura? Imola, durante le Finali Mondiali, perché in quelle due corse abbiamo sfidati i piloti americani ed europei, e il livello era davvero alto”.

Gli altri vincitori. Dopo il Winter Challenge entrano negli annali del Ferrari Challenge, per quanto riguarda la serie Asia-Pacific, altri due nomi. Yamaguchi è il nuovo campione nella classe Coppa Shell: “La stagione è stata lunga e impegnativa – racconta il pilota alla quarta stagione nella serie –, sono molto contento per il titolo ottenuto. Ora sono pronto per iniziare un nuovo capitolo della mia carriera, prendendo parte al Ferrari Challenge Japan”.

Scrive il proprio nome nell’albo d’oro anche Kamiue, premiato nella Coppa Shell Am: “Sono veramente contento di questo titolo, arrivato al termine della mia prima stagione di competizioni – spiega il pilota –. La mia pista preferita? Scelgo Suzuka, molto impegnativa e al contempo divertente”.