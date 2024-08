Ferrari annuncia la partnership con Peroni Nastro Azzurro 0.0%

Ferrari è orgogliosa di annunciare una nuova partnership con Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il marchio di birra italiana super premium di proprietà del gruppo Asahi Europe & International. La partnership pluriennale vedrà quindi due marchi italiani collaborare insieme: Peroni Nastro Azzurro 0.0% sarà infatti partner della Scuderia Ferrari in Formula 1, ma anche del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, uno dei trofei monomarca più rinomati al mondo giunto quest’anno alla sua trentaduesima edizione.

Date le radici comuni di Ferrari e Peroni Nastro Azzurro 0.0%, la partnership non potrà che essere all’insegna della passione e dello stile e si rivolgerà ai tifosi del Cavallino Rampante sparsi in tutto il mondo con una serie di iniziative pensate per elevare la loro esperienza da sostenitori della Ferrari. Per celebrare la partnership e dare inizio alle elevate esperienze a venire, Peroni Nastro Azzurro 0.0% svelerà una serie di prodotti in edizione limitata denominata Tifosi Nastro Azzurro 0.0% la prima delle quali è un’affettuosa lettera ai tifosi della Scuderia Ferrari.

In onore dell'anno inaugurale della partnership, sono state inoltre prodotte 2.024 bottiglie della serie Tifosi Nastro Azzurro 0.0%%, con ciascuna bottiglia numerata individualmente da 1 a 2.024. Le bottiglie su misura abbracciano le identità visive di entrambi i marchi, segnando l’inizio di questa nuova entusiasmante partnership. Queste bottiglie saranno quindi mandate agli Scuderia Ferrari Club sparsi in varie parti del mondo: Italia, Regno Unito, Irlanda, USA, Canada, Singapore, Romania e Australia.

Peroni Nastro Azzurro 0.0%% collaborerà anche con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il campionato monomarca omologato FIA che da oltre 32 anni mette insieme auto da sogno e stimati gentlemen driver sulle piste più iconiche del mondo. La stagione 2024 del campionato della Casa di Maranello vedrà il debutto della nuova vettura, la Ferrari 296 Challenge, che sarà impegnata nelle serie Europe e North America.