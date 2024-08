F1 Clienti e Programma XX nel Tempio della Velocità

Nel quinto appuntamento dello speciale calendario stagionale, il secondo in Italia dopo la tappa di Imola, tra le tante vetture che scenderanno in pista spicca la F1-2000 di Michael Schumacher che proprio sul circuito di Monza vinse il Gran Premio d’Italia – il terzo sigillo del campione tedesco con il Cavallino Rampante al GP d’Italia –, in una fantastica stagione con 9 successi che permisero al pilota tedesco di vincere il campionato Mondiale. Il campionato del 2000 sarà ricordato soprattutto per i record: 170 punti, 10 vittorie e 10 pole position per la Scuderia Ferrari, che oltre al titolo Piloti porta a casa anche quello Costruttori, grazie anche all’apporto di Rubens Barrichello.

Sono ben 33 le supercar di Ferrari, sviluppate per le attività in pista ma non competitive, che daranno vita al Programma XX: una entry list numerosa che comprende quindici esemplari di FXX-K Evo, quattro FXX K, sei 599XX Evo, due 599XX, cinque FXX Evo e una FXX.