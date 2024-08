F1 Clienti e Programma XX all’Estoril

Settimo appuntamento per la stagione sportiva del Programma XX e F1 Clienti che fa tappa nelle giornate del 18 e del 19 luglio, in Portogallo, sul Circuito do Estoril, nell’ambito dei Ferrari Racing Days, pochi giorni dopo aver ospitato la quinta tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.

F1 Clienti. Saranno tre le monoposto di Ferrari che hanno scritto la storia della Formula 1 che scenderanno sul tracciato portoghese che ha ospitato le gare del mondiale dal 1984 al 1996. Tra queste la F2002 di Rubens Barrichello che non è stata protagonista all’Estoril, ma che nel 2002 ha contribuito a portare il titolo Costruttori a Maranello grazie a vari podi e a quattro vittorie. In quell’anno il titolo piloti andò al compagno di team Michael Schumacher.

A completare lo schieramento anche la F2012 di Fernando Alonso e la F2007 di Kimi Räikkönen.

Programma XX. Sono invece 23 le vetture che partecipano all’evento in Portogallo. Il modello più rappresentato è la FXX-K Evo, con undici esemplari che correranno tra le 13 curve dei 4,182 chilometri del tracciato dell’Estoril. Si tratta di una Hypercar, utilizzabile solo in pista, ma non in gara, che grazie ad un motore V12 da 6,3 litri abbinato al sistema ibrido KERS, è in grado di sprigionare un totale di 1.050 CV.

Nella entry list figurano anche cinque 599XX Evo, una 599XX e tre modelli ciascuno per la FXX K e per la FXX Evo.