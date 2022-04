Esordio vincente per Ange Barde

Non sarà il suo circuito preferito, ma Ange Barde è riuscito a ottenere una straordinaria vittoria a Portimão, inaugurando la stagione nel migliore dei modi nella classe Trofeo Pirelli.

“E’ un circuito molto difficile perché è come correre sulle montagne russe, a ciò si aggiungeva il fatto che oggi non ero al massimo della forma, quindi per me è stata davvero dura. Non a caso credo di non aver dato il meglio, in alcuni casi non sono riuscito a tenere la traiettoria. Però le gare sono così, e alla fine sono molto soddisfatto di aver ottenuto la vittoria. Ora aspettiamo di vedere cosa accadrà domani”.